Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет создать в Башкирии еще 46 туристических объектов на 564 номера в 2024 году, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

«Сейчас для организации хорошего отдыха далеко ехать не нужно. Предприниматели региона создают все условия для круглогодичного комфортного отдыха вдали от городской суеты. Продолжим субсидировать возведение модульных некапитальных строений и в текущем году», — подчеркнул министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

В осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории Башкирии ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов. Так, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Башкирии. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ с 2019 года.

Как сообщал ранее Башинформ, Башкирия вошла в число финалистов премии Russian Travel Awards.