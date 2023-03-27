Нацпроект «Здравоохранение»: РКБ имени Куватова получила современное наркозное оборудование

Республиканская клиническая больница имени Куватова получила два современных наркозно-дыхательных аппарата, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Наркозно-дыхательная станция Leon Plus - это современная анестезиологическая станция экспертного уровня, оборудованная всеми основными режимами», - подчеркнули в республиканском минздраве.

По мощности и качеству работы система не уступает приборам, предназначенным для интенсивной терапии.

«Новое оборудование предназначено для ингаляционной анестезии. Сенсорные панели удобны в обращении, врачи очень довольны новым приобретением», - заявил главный врач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.