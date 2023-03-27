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27 Марта , 11:46

Минэкологии Башкирии расчистит русло реки в пригороде Уфы

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Минэкологии Башкирии ищет подрядчика на выполнение работ по расчистке русла реки Берсувань в Уфимском районе — на участке, проходящем по Чесноковскому и Зубовскому сельсоветам. Эти территории — ближайший пригород Уфы, а Берсувань — приток Белой.

Расчистка от камыша, грунта и мусора нужна, чтобы привести русло в нормальное состояние и улучшить проходимость паводка без подтоплений, следует из документации госконтракта, который рассчитан на два года. Его начальная общая стоимость — 21,19 млн руб. (15 млн руб. — на текущий год, 6,18 млн руб. — на 2024), средства выделены из федерального бюджета.

Подрядчику предстоит выполнить гидромеханическую расчистку русла при помощи собственного оборудования, провести рекультивацию и утилизовать отходы, извлеченные из реки — сучья, ветви, остатки стволов и пней, обезвоженные грунты, пластиковый мусор. Итоги электронного аукциона будут подведены 5 апреля.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году была проведена расчистка 35-километрового участка русла реки Демы на средства нацпроекта «Экология» (105 млн руб.).

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