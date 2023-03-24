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Сегодня, 11:34

В Уфе завершен первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы - минтранс Башкирии

пресс-служба минтранса Башкирии
Фото:пресс-служба минтранса Башкирии

Благодаря федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе завершился первый этап проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Масштабный проект реализуется в три этапа, до 2024 года. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.

Пока же в Уфе установили 50 «умных» светофоров и запустили Центр управления дорожным движением.

«На наиболее оживленных улицах проводилась замена контроллеров управления светофорными объектами, монтаж и установка датчиков, камер видеонаблюдения. Такое оборудование позволит применять режимы адаптивного управления, — пояснил глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. — Это, в свою очередь, позволит выработать необходимый временной интервал сигнала светофора, тем самым снизить вероятность появления заторов и сократить необоснованные задержки автомобилей, снизить уровень шума, вызываемый скоплением транспорта, а также уменьшить эмиссию выхлопных газов».

Управление или корректировка дорожного движения ведется из специально созданного центра управления дорожным движением. Сотрудники Центра могут не только регулировать работу светофорных объектов, но и отслеживать метеообстановку в Уфе, распределять транспортные потоки.

Так, в рамках первого этапа установлены светофоры на таких оживлённых транспортных артериях, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. До конца 2023 года в Уфе появится еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток. В результате реализации проекта в Уфе будет модернизировано 140 светофорных объектов из 415 существующих.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

О том, как реализуется в Башкирии самый масштабный «дорожный» проект, читайте в этом материале «Башинформа».

Автор:Галина Бахшиева
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