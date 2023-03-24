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Сегодня, 11:48

Стало известно, какие профессии получают жители Башкирии старше 50 лет

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» на базе колледжей республики организовано обучение граждан старше 50 лет новым профессиям. О том, какие специальности они выбирают, рассказал в ходе круглого стола в Госсобрании Башкирии министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.  

Координатором  процесса подготовки кадров стал созданный в 2020 году центр опережающей профессиональной подготовки. Для реализации федерального проекта «Содействие занятости» в 2022 году была создана сеть из 21 колледжа - центров обучения, включающих 152 центра компетенций. Изначально выделенная квота на обучение составила 1048 человек. Ввиду большого количества заявок, квота увеличивалась и достигла 1950 человек.

В 2022 году наиболее востребованными программами обучения стали: «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Охрана труда», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Социальная работа», «Преподавание в младших классах», «Пожарная безопасность», «Дополнительное образование детей и взрослых», «Веб-технологии». Кроме реализации федерального проекта «Содействие занятости» на базе колледжей организовано обучение граждан старшего поколения на платной основе.

В 2022 году на базе 24 колледжей республики прошли обучение 650 человек старше 50 лет. Еще 18 слушателей  обучились по программе «Основы компьютерной грамотности» в центре опережающей профессиональной подготовки. В 2023 году прошли обучение в колледжах 154 человека.

Ранее «Башинформ» сообщал, что пенсионеры Башкирии могут получить сертификаты на обучение, занятия спортом или досуг.

Автор:Роман Якимчук
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