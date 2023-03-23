В 2022 году Башкирия в 6,8 раза увеличила экспорт масличных культур. По сравнению с 2021 годом рост произошел за счет повышения спроса на семена льна со стороны стран-контрагентов, сообщил глава регионального минсельхоза Ильшат Фазрахманов в ходе панельной дискуссии на площадке Агропромышленного форума-2023 в Уфе. Форум организован в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По его словам, в 2022 году агропромышленные предприятия республики поставили в зарубежные страны более 400 тысяч тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года данный показатель вырос в 2,5 раза.

«Для того чтобы наращивать производство сельскохозяйственной продукции в республике, необходимо постоянно поставлять нашу продукцию в другие регионы, экспортировать, продавать за пределы страны. При этом надо понимать, что другие регионы тоже не стоят на месте, они тоже наращивают свое производство. Поэтому необходимо выходить на новые рынки, исходя из их особенностей и потребностей в продукции», — отметил Ильшат Фазрахманов.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева поддержала слова главы минсельхоза республики о необходимости наращивать производство и выходить на новые рынки. Она добавила, что в 2022 году покупателями продовольственных товаров Башкортостана стали порядка 50 стран. В число крупнейших стран-импортеров аграрной продукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Бельгия, Латвия, Турция, Германия, Норвегия.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального кабмина, в ходе работы панельной дискуссии также состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства РБ и всероссийской общественной организацией «Российский союз пекарей».

Справка

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Целевого показателя планируется достичь за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».