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Вчера, 13:37

В Туймазах началось благоустройство общественной территории

пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии
Фото:пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

В Туймазах, на улице 70 лет Октября началось благоустройство общественной территории, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Основная цель приоритетного проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города.

На данный момент рабочие демонтируют старый декоративный камень и плитку.

В числе общественных территорий Туймазов, которые ждут благоустроительные работы уже в этом году — территория городской привокзальной площади; территория перед Туймазинским государственным татарским драматическим театром, а также аллеи перед входом в центральный парк культуры и отдыха.

«В 2022 году по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“ в Туймазах благоустроили городскую площадь с установкой светового фонтана. Здесь были проведены масштабные работы: строители уложили брусчатку, по периметру установили опоры линий электропередачи, посадили деревья-крупномеры, установили фонтан с подсветкой», — напомнили в министерстве ЖКХ Башкирии.

Одновременно по этой же программе благоустраивается главная улица Туймазов — проспект Ленина. Рабочие демонтировали старые ограждения, уложили брусчатку и бордюры, установили опоры уличного освещения и видеонаблюдение, уложили асфальт на проезжей части.

Основные виды работ подрядчики завершили в 2022 году. В этом году благоустройство будет продолжено.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Жилье и городская среда» разработан по инициативе президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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