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Сегодня, 11:02

В Стерлитамаке начался ямочный ремонт дорог

соцсети Рустема Газизова
Фото:соцсети Рустема Газизова

В Стерлитамаке коммунальные службы приступили к ямочному ремонту. Пока техника восстанавливает дорожное полотно на улицах Артёма, Полевой, Кочетова, Западной. К более серьезному ремонту дорожники приступят 1 мая. 

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в городе отремонтируют 8 участков, по муниципальной программе — 21. Уточнить их списки можно здесь и здесь.

«Благодаря нацпроекту нам удалось значительно улучшить состояние городских улиц. За четыре года мы отремонтировали около 60 км дорог», — отметил сити-менеджер Стерлитамака Рустем Газизов.

23 марта начнется установка двух новых светофорных объектов на перекрестках ул. Вокзальной с ул. Сакко и Ванцетти, а также улиц Ильича и Полевой. Будут реконструированы два светофора на пересечении улиц Артёма и Ибрагимова, Вокзальной и Нагуманова.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Узнать, как реализуется в Башкирии этот масштабный, «дорожный» проект, можно в большом материале агентства «Башинформ».

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