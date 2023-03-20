Нацпроект «Здравоохранение»: больница Нефтекамска получила аппараты ИВЛ

В нефтекамскую больницу, благодаря реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта «Здравоохранение», поступило новое оборудование для регионального сосудистого центра. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как пояснили в ведомстве, аппараты ИВЛ высокого класса предназначены для обеспечения респираторной поддержки в составе интенсивной терапии как у взрослых, так и у детей.

Одним из ключевых достоинств нового оборудования медики называют возможность проведения искусственной вентиляции легких всеми современными режимами респираторной поддержки. То есть для любой ситуации можно подобрать нужный режим вентиляции.

«Аппараты ИВЛ обладают понятным интерфейсом, очень удобны и эргономичны в использовании. Они также отличаются высокой безопасностью. Встроенный источник резервного питания обеспечивает до одного часа автономной работы», — добавил главный врач больницы Ратмир Гареев.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.