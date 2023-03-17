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17 Марта , 15:11

Три проекта из Башкирии участвуют в Национальной премии «Умный город»

Башкортостан подал заявки на участие в Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» по трем номинациям.

В отраслевой номинации «Жилище» будет участвовать многофункциональная цифровая платформа «Юрта», которая помогает жителям республики решать онлайн многие вопросы в сфере ЖКХ и не только.

В номинации «Инфраструктура» – автоматизированная информационная система «РУБИН: Сопровождение ИРД». Она позволяет значительно сократить сроки технологического присоединения к различным сетям.

В специальной номинации «Муниципальное управление» – проект региональной информационной системы ЖКХ республики, направленной на поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

«Мы активно внедряем цифровые инструменты во все ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Причем развиваем не только федеральные сервисы, но и разрабатываем региональные проекты. По развитию собственных цифровых сервисов мы входим в число наиболее активных субъектов России», – отметил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

По словам Андрея Назарова, многие передовые решения уже успешно прошли апробацию в республике и могут быть масштабированы на всю страну.

Национальную премию за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» учредили в 2023 году. В числе ее целей и задач: выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства, прямой диалог бизнеса с государственными регуляторами и заказчиками, популяризация возможностей и перспектив проекта «Умный город» среди жителей России.

Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется минстроем России в структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» принимают участие российские регионы. Победителей определят в тридцати номинациях – персональных, отраслевых и специальных. Торжественная церемония вручения премии пройдет в Красноярске 13-14 апреля 2023 года.

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