В России растет число туристов, кто воспользовался коллективными средствами размещения

В России за 2022 год число тех, кто воспользовался коллективными средствами размещения, выросло на 8 процентов и составило 62,5 млн человек. Такие данные озвучил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая перед участниками Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходит в Москве с 16 по 18 марта.

Как отметил Чернышенко, у России - колоссальный потенциал, и у каждого региона - свои уникальные преимущества. Несмотря на все вызовы, экономика туризма растёт. Свои продукты и услуги на выставке сегодня представляют 57 регионов России и 18 дружественных государств.

«Наша задача – обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. За 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8% (по сравнению с 2021 годом) и составило порядка 62,5 миллиона человек. В этом году, согласно прогнозу, ожидаем увеличение до 65 миллионов человек. Правительство в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” создаёт все необходимые для этого условия. Считаю, что надо не только уделять внимание известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые ещё только начинают развивать туристическую отрасль», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа MITT включает в себя проведение тематических сессий, образовательных семинаров, конференций и презентаций. Лидеры рынка и отраслевые эксперты представят актуальную информацию о тенденциях развития рынка туризма и индустрии гостеприимства.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства (MITT) – самая крупная в России туристическая выставка, которая проводится в Москве уже более 28 лет.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на министра предпринимательства и туризма РБ Рустема Афзалова, в 2022 году объем туристского потока составил в Башкирии 1,9 млн поездок.

«По этому показателю Башкирия заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е — в Российской Федерации, — отметил он. — Коллективные средства размещения региона приняли более 1,2 млн человек. По этому показателю мы вторые в ПФО и девятые в России».

Между тем по востребованности курортов Башкирия лидирует среди регионов Приволжья и занимает пятое место в России. В целом за 2022 год в санаториях республики отдохнули более 224 тысяч человек.

«Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Подчеркну, что 136 млн рублей из них направят на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды, — заявил Рустем Афзалов. — Параллельно наращиваем инвестиционную активность. Всего в работе сейчас находятся более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей».