В Башкирии выдан первый туристический автобус по программе льготного лизинга

В Башкортостане заключена первая сделка по приобретению в лизинг туристического автобуса, сообщили «Башинформу» в пресс-службе республиканского правительства.

Договор заключен между АО «Региональная лизинговая компания РБ» и туроператором ООО «Национальная туристическая компания».

Стоимость автобуса - более 11,5 млн рублей.

Туристический автобус марки YUTONG рассчитан на 53 посадочных места и полностью адаптирован для перевозки туристов на большие расстояния. Договор льготного лизинга с ООО «Национальная туристическая компания» заключен по ставке 8% годовых и сроком на 60 месяцев.

Лизинговая поддержка оказана в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Башкортостане».

«Сегодня у туроператоров нашей республики появилась прекрасная возможность расширить свой автобусный парк с помощью программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас на рассмотрении «Региональной лизинговой компании РБ» находится еще несколько сделок по приобретению туристических автобусов. Договоры купли-продажи будут подписаны в ближайшее время», – подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Как отметила, в свою очередь, директор «Национальной туристической компании» Нурия Доганер, приобретение своего автобуса позволит повысить уровень сервиса и соответственно увеличить турпоток.

«Уже этим летом мы сможем организовать на нем маршруты по программам «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм». Автобус будет курсировать под брендом Terra Bashkiria», - добавила она.

Напомним, национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан по поручению президента России Владимира Путина.