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Сегодня, 12:17

Башкирия привлекла 1,5 млрд рублей федеральных средств в рамках нацпроекта «Экология»

Олега Яровиков
Фото:Олега Яровиков

Башкортостан в 2022 году привлек более 1,5 млрд рублей федеральных средств в рамках реализации национального проекта «Экология». Республика продвинулась в вопросе включения в государственный реестр объектов накопленного вреда территории «Уфахимпром» и она увеличена более чем в 8 раз.

«Эта работа постепенная, было проведено более 8 тысяч отборов проб Росприроднадзором, Роспотребнадзором вместе с нашим министерством, участки «Уфахимпрома» поставлены на кадастровый учет. Продолжается работа по водным объектам. В частности, мы продолжаем расчистку реки Дема от Михайловки до Нижегородки. Идет работа по реформе в сфере обращения с ТКО, нам удалось привлечь самый крупный объем субсидий из федерального центра, на которые мы смогли приобрести 11 452 контейнера для раздельного сбора мусора. В сфере недропользования мы смогли добиться моратория на добычу россыпного золота в Зауралье», - рассказал агентству «Башинформ» министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов.

Ключевой задачей ведомства на 2023 года является 100% исполнение всех мероприятий национального проекта.

«В этом году максимальная задача включиться в проект «Генеральная уборка» с рекультивацией территории «Уфахимпрома». Будем проводить модернизацию крупных межмуниципальных комплексов по обработке и сортировке мусора. Нам предстоит построить объекты по утилизации отходов в Туймазинском, Белебеевском и Ишимбайском районах, Стерлитамаке», - отметил Нияз Фазылов.

Автор:Азат Гиззатуллин
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