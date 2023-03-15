Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
15 Марта , 23:18

В Уфе стал известен перечень и график ремонта автомобильных дорог в 2023 году

В Уфе стал известен перечень и график ремонта автомобильных дорог в 2023 году. Как уточнил «Башинформ», в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены следующие работы.

Ремонт улицы Новороссийской на участке от улицы Центральной до автодороги Дема - Затон в Демском районе города, ремонт ул. Л. Толстого в Орджоникидзевском районе, ремонт ул. имени Галле на участке от проспекта Октября до ул. Зорге в Советском районе, ремонт ул. Рижская в Ленинском районе, ремонт ул. Менделеева на участке от ул. Обская до ул. Караидельская в Кировском районе, ремонт ул. Шафиева на участке от ул. Парковая до въезда во двор у жилого дома № 14 по ул. Шафиева в Октябрьском районе, а также ремонт ул. Д. Бедного на участке от ул. Глазовская до пересечения с транспортной развязкой в Дёмском районе Уфы.

В рамках территориального заказа будет выполнен ремонт ул. Пушкина на участке от ул. Цюрупы до ул. Аксакова в Кировском районе, ремонт тротуара по ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до Кирова, капитальный ремонт ул. Чернышевского на участке от ул. Пархоменко до здания жилого дома по ул. Чернышевского, 122 в Кировском районе Уфы.

Также планируется капремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Черкассы - Вотикеево в Орджоникидзевском районе.

Эти работы начнутся в мае и завершатся в 3-4 квартале 2023 года.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика