В селе на севере Башкирии построят школу и детский сад

В текущем году в селе Кубиязы Аскинского района начнется строительство образовательного комплекса в рамках национального проекта. Здесь появится школа на 120 учеников и детский сад на 60 мест, сообщили в минстрое РБ. Сейчас проводится аукцион по отбору генподрядчика.

Новое учреждение построят по улице Советской вместо четырех старых деревянных корпусов. В трехэтажном кирпичном здании площадью около 4,3 тыс. кв. метров предусмотрены столовая, спортзал, медицинский блок. Строение будет оснащено современными санузлами, системами отопления, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией.

В Кубиязах проживает около 1,5 тыс. человек. Как сообщал Башинформ, год назад в селе открылся новый ФАП, построенный вместо старого — также в рамках нацпроекта.