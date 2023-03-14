В Башкирии приступили к установке нового ФАПа

В Башкирии приступили к установке нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Как сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве здравоохранения республики, медучреждение в Благовещенском районе республики установлено в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новый ФАП будет оснащён полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной помощи и будет обслуживать 170 жителей, в том числе 38 детей.

«Мы в ежедневном режиме продолжаем работу по повышению качества и доступности медпомощи сельским жителям Благовещенского района. Впереди еще много работы, и мы будем проводить её для того, чтобы каждый из жителей Языково мог получить качественную помощь у себя в селе!» — говорит главный врач Благовещенской больницы Жанна Карунас.