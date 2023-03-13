В Башкирии капитально отремонтировали еще один сельский ДК благодаря нацпроекту

В селе Кашкино Аскинского района Башкирии капитально отремонтировали местный ДК благодаря национальному проекту «Культура». Об этом сообщили в районной администрации.

Здание не ремонтировалось с 1980 года. Последние два года из-за аварийного состояния сельский клуб в Кашкино был закрыт.

Строители заменили в Доме культуры кровлю, окна и полы, а также отремонтировали потолки и входные группы.

«Теперь занятия и мероприятия будут проходить в комфортных условиях, - отметил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. - Пусть обновленное здание станет вторым домом для всех, кто любит искусство».

Как сообщал ранее «Башинформ», ключевая цель нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей России. Нацпроекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.