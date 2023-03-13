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Сегодня, 12:05

До конца года в Октябрьском построят современный энергоцентр - вице-премьер Башкирии

телеграм-канал Алана Марзаева
Фото:телеграм-канал Алана Марзаева

В Октябрьском, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», до конца 2023 года построят современный энергоцентр и улицы для жилой застройки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев.

Все новые объекты предназначены для микрорайона № 33, который сейчас активно застраивается, развивается. Поэтому новые дороги будут очень важны для его жителей. Энергоцентр обеспечит теплом не только 33-й микрорайон, но и многоквартирные дома соседних районов

«На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по свайному полю для котельной и дымовой трубы энергоцентра. Залит фундамент под надземные резервуары для аварийного топлива. По улицам Шашина и Парковой возведено земляное полотно дорог», - рассказал Марзаев, отметив, что строительные работы идут по графику и даже с небольшим опережением.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Жилье и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Галина Бахшиева
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