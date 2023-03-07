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Вчера, 14:26

В Сибае капитально отремонтировали роддом благодаря «путинскому» нацпроекту

Наталья Овчарук
Фото:Наталья Овчарук

В роддоме Сибая провели капитальный ремонт благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Теперь мамы с младенцами будут находиться после родов в обновленных палатах, а помещения родильного дома станут более теплыми и уютными.

Послеродовое отделение в Сибае рассчитано на 18 коек. За время ремонта здесь заменили полы, дверные и оконные блоки, коммуникации, а также обновили потолки и стены. Кроме того, сделана перепланировка больничных палат. На этаже установили новый душ, а в палатах — санузлы. Кроме того, в родовом отделении сейчас есть молочная комната для сбора и пастеризации грудного молока, приготовления молочных смесей.

«На время ремонтных работ беременные женщины с низкой степенью риска направлялись в Баймак, со средней степенью — в Белорецк, а беременные высокого риска маршрутизировались в медицинские организации третьего уровня», — рассказал главный врач городской больницы Сибая Радик Надыргулов.

Родильный дом в Сибае открылся в 1953 году и является сегодня одним из старейших в структуре здравоохранения города, который оказывает высококвалифицированную акушерско-гинекологическую помощь женскому населению.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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