В Башкирии экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» превысил 1,5 млрд рублей

За все время реализации национального проекта «Производительность труда» в Республике Башкортостан (с 2018 года) 104 компании, завершивших пилотный этап, достигли общего экономического эффекта более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 150 предприятий. Завершение проекта планировалось в 2024 году, сейчас рассматривается возможность продления до 2030 года. В среднем на предприятиях-участниках нацпроекта время протекания процесса сокращается на 38%, выработка увеличивается на 51%, запасы в потоке сокращаются на 33%.

Реализацией проекта в республике занимается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» - это мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Нацпроект утвержден в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.