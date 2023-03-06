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Сегодня, 12:31

В пригороде Уфы Дорогино благоустроят место отдыха на средства нацпроекта

В деревне Дорогино Уфимского района, примыкающей к Шакше, благоустроят общественную территорию. Проект получил более 7,5 тыс. голосов, сообщили в минЖКХ РБ. Средства на его реализацию выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно документам на сайте госзакупок, в марте будет определен подрядчик. Начальная стоимость контракта на проведение работ по созданию площадки по ул. Пикунова более 9,43 млн руб.

На участке планируется создать зону для активного отдыха. Запроектированы дорожки для прогулок, спортплощадка, детский городок. Для озеленения территории будут высажены крупномеры хвойных пород.

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