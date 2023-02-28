В Уфе на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» планируется направить в этом году 83,7 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

По его словам, благодаря реализации этого проекта в 2022 году удалось закупить спортивное оборудование и инвентарь для 23 спортивных школ Уфы.

В частности, приобретена снегоуплотнительная машина «ратрак» для спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, тренажеры для спортивной школы «Геркулес», экипировка для пловцов, снаряжение для спортшколы олимпийского резерва по фехтованию, легкоатлетические снаряды и оборудование, лыжероллеры для занятий двоеборьем и многое другое.

«Благодаря развитию материально-технической базы спортивных учреждений, а также проведению большого числа спортивных мероприятий доля уфимцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла в прошлом году 54,1 процента», — констатировал начальник управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий нацпроектов в Уфе направлено почти 7,437 млрд рублей, сообщал ранее «Башинформ».

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.