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Вчера, 15:07

В Уфе на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» направят 83,7 млн рублей

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

В Уфе на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» планируется направить в этом году 83,7 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

По его словам, благодаря реализации этого проекта в 2022 году удалось закупить спортивное оборудование и инвентарь для 23 спортивных школ Уфы.

В частности, приобретена снегоуплотнительная машина «ратрак» для спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, тренажеры для спортивной школы «Геркулес», экипировка для пловцов, снаряжение для спортшколы олимпийского резерва по фехтованию, легкоатлетические снаряды и оборудование, лыжероллеры для занятий двоеборьем и многое другое.

«Благодаря развитию материально-технической базы спортивных учреждений, а также проведению большого числа спортивных мероприятий доля уфимцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла в прошлом году 54,1 процента», — констатировал начальник управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий нацпроектов в Уфе направлено почти 7,437 млрд рублей, сообщал ранее «Башинформ».

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Галина Бахшиева
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