Стало известно, какие улицы Уфы отремонтируют в этом году

Мэр Уфы в соцсетях рассказал, какие улицы отремонтируют в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, продолжатся работы, начатые ранее на улицах Новороссийской, Рабкоров, Высотной и Зининском путепроводе. Кроме того, обновят дорожное полотно на Рижской, Города Галле, Шафиева, Менделеева, Льва Толстого и Демьяна Бедного.

Всего, по данным агентства «Башинформ», за 6 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в башкирской столице отремонтировано более 130 объектов улично-дорожной сети.