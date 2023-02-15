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Сегодня, 09:47

Стало известно, какие улицы Уфы отремонтируют в этом году

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Мэр Уфы в соцсетях рассказал, какие улицы отремонтируют в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, продолжатся работы, начатые ранее на улицах Новороссийской, Рабкоров, Высотной и Зининском путепроводе. Кроме того, обновят дорожное полотно на Рижской, Города Галле, Шафиева, Менделеева, Льва Толстого и Демьяна Бедного.

Всего, по данным агентства «Башинформ», за 6 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в башкирской столице отремонтировано более 130 объектов улично-дорожной сети.

Автор:Ляйсан Закирова
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