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Вчера, 13:05

Еще две больницы Башкирии получили дорогостоящее оборудование благодаря нацпроекту

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Больница Сибая получила современный магнитно-резонансный томограф стоимостью более 100 млн рублей благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

«Кабинет МРТ в нашей больнице открылся впервые. Исследования на новом аппарате выполняются бесплатно, по назначению лечащего врача», — рассказал главный врач сибайской больницы Радик Надыргулов.

Магнитно-резонансная томография — способ диагностики различных заболеваний, которая с высокой долей точности позволяет выявлять заболевания спинного и головного мозга, органов брюшной полости и малого таза, позвоночника и суставов, пояснили в ведомстве.

«Новый томограф „Prodiva 1,5 T“ обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными аппаратами. Ультразвуковое исследование позволяет получить двухмерное изображение исследуемой зоны, но не дает увидеть объемное изображение мягких структур. Компьютерная томография по четкости изображения может сравниться с МРТ, однако имеет ряд серьезных противопоказаний. КТ чаще применяется для визуализации полых органов и костных структур, тогда как МРТ намного эффективнее при визуализации мягких тканей, — пояснили в пресс-службе минздрава Башкирии. — Благодаря внедрению МРТ расширится спектр диагностических медицинских услуг для жителей Зауралья, а также сократится время ожидания высокотехнологичных исследований».

Между тем, стерлибашевская больница получила аппарат ИВЛ также благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Главное преимущество нового медоборудования — максимальная адаптация работы к потребностям пациента. Аппарат способен автоматически изменять параметры вентиляции в зависимости от состояния пациента. Он может работать в автономном режиме, поскольку в него встроен аккумулятор. Дисплей аппарата отображает все цифровые параметры и респираторную графику.

«Наличие, важность и необходимость такого современного аппарата в больнице трудно переоценить. Пусть он служит на благо сохранения здоровья и жизни жителей нашего района», — заявил главный врач стерлибашевской больницы Фидаиль Хабибуллин.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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