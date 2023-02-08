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Сегодня, 12:56

Правительство России определило министерства и ведомства, ответственные за поручения по нацпроектам

Правительство России определило федеральные министерства и ведомства, ответственные за поручения Президента страны по исполнению национальных проектов. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета при главе государства по стратегическому развитию сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что ответственные органы власти закреплены за каждым из направлений, а кураторами выступают профильные вице-премьеры. При этом первые доклады они должны представить кабмину уже в середине февраля.

«По некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно. Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.
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