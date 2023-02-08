По объемам жилья мы заметно превысили показатели 2021 года - мэр Стерлитамака

В Стерлитамаке подвели итоги 2022 года по развитию строительной отрасли, сообщил в своем телеграм-канале мэр этого башкирского города Рустем Газизов.

Как подчеркнул Газизов, любой муниципалитет оценивается по объему и качеству вводимого жилья.

«Можно сказать, город живет, если он застраивается. В Стерлитамаке с этим все в порядке. По объемам жилья мы превысили показатели 2021 года. В прошлом году мы ввели 94 тысячи квадратных метров, в 2021 году – 65 тысяч, - отметил на заседании по развитию строительной отрасли в Стерлитамаке Рустем Газизов. - В 2022 году нам удалось сдвинуть с мертвой точки проблему обманутых дольщиков».

В частности, 64 обманутых дольщика получили в прошлом году ключи от своих квартир. И это лишь часть проделанной совместной работы строителей, архитекторов, проектировщиков и застройщиков, добавил мэр Стерлитамака.

Кроме того, в прошлом году благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в этом городе республики построена дорога в микрорайоне Прибрежный.

Национальные проекты - важный инструмент в развитии строительной отрасли в современных реалиях, убежден Рустем Газизов.

«Сегодня перед строительной отраслью Стерлитамака стоят задачи по поиску свободных строительных площадок, обеспечению на них инженерной инфраструктуры, по увеличению объёма вводимого жилья, реновации жилья, ремонту имеющихся и строительству новых дорог. Для достижения поставленных задач будем использовать различные инструменты. В том числе участвовать в нацпроектах, в федеральных программах, применять механизм комплексного развития территорий», - подытожил мэр Стерлитамака.

Ранее минстрой Башкирии назвал города-лидеры жилищного строительства в регионе, информировал «Башинформ».

Так, в Башкирии за 2022 год построено почти 40 тысяч квартир и почти 16 тысяч домов общей площадью 3,063 млн квадратных метров — на 5,4 процента больше, чем в 2021-м. Новоселами стали более 110 тысяч семей.

Среди муниципалитетов больше всего жилья построено в Туймазах (в 2,1 раза больше, чем в 2021-м), Бирске (в 2 раза), Стерлитамаке и Салавате (в 1,7 раза) и в Абзелиловском районе Башкирии (в 1,7 раза).

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.