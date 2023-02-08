Баскетболист из Уфы дебютировал в матче всех звёзд в Красноярске

В пресс-службе баскетбольного клуба «Уфимец» добавили, что матч между восточной и западной командами отличался особой зрелищностью: за весь матч команды оформили более двухсот очков. По итогам встречи победу одержала команда Запада, обыграв Восток со счётом 113:112.

«Баскетбол является одним из зрелищных и стремительно развивающихся видов спорта, имеет собственную специфику организации проведения соревнований и объединяет вокруг себя большое количество людей. Участвуя в подобных мероприятиях, студенты приобретают не только ценный опыт, но и возможность заявить о себе», — сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.



Напомним, спортивный праздник для молодых баскетболистов России проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».