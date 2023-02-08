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Сегодня, 16:23

Баскетболист из Уфы дебютировал в матче всех звёзд в Красноярске

БК «Уфимец»
Фото:БК «Уфимец»

Игрок баскетбольного клуба «Уфимец» Илья Корнелюк принял участие в составе команды «Восток» в матче звёзд ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Напомним, матч звёзд АСБ 2023 прошёл в Красноярске 4 февраля на паркете спортивного комплекса «Арена-Север».

Илья Корнелюк поделился с информагентством «Башинформ» своими впечатлениями от своего дебюта.

«Хочу сказать, что такого классного мероприятия я никогда не видел. Я привык, что баскетбол —  это соревнования, а в Красноярске я смог погрузиться в дружескую и развлекательную атмосферу, где была главная цель — это создать шоу. Познакомился с новыми людьми, причём не только из числа игроков, но и с руководителями, которые всегда готовы были поговорить со спортсменами и все мероприятия посещали вместе с нами. Для нас — молодых баскетболистов — это очень крутой опыт, ни в чём подобном раньше никогда не участвовал, поэтому я очень рад, что мне выпал такой шанс», — сказал Илья Корнелюк.

БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
Фото:БК «Уфимец»

В пресс-службе баскетбольного клуба «Уфимец» добавили, что матч между восточной и западной командами отличался особой зрелищностью: за весь матч команды оформили более двухсот очков. По итогам встречи победу одержала команда Запада, обыграв Восток со счётом 113:112.

«Баскетбол является одним из зрелищных и стремительно развивающихся видов спорта, имеет собственную специфику организации проведения соревнований и объединяет вокруг себя большое количество людей. Участвуя в подобных мероприятиях, студенты приобретают не только ценный опыт, но и возможность заявить о себе», — сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Напомним, спортивный праздник для молодых баскетболистов России проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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