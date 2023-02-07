В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Уфе в 2023 году

В администрации Уфы рассказали, какие дороги вошли в план ремонта на 2023 год и какие крупные проекты продолжат воплощаться в жизнь. Работы начнутся с наступлением устойчивой погоды, ориентировочно в мае.

Злободневные проекты

Всего в текущем году в городе отремонтируют 15 участков общей протяженностью 14 км — по местным программам и нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В том числе это улицы Галле, Менделеева, Шафиева, Льва Толстого.

Чтобы общественный транспорт мог ходить по «Нижегородскому кольцу», будет отремонтирована ул. Рижская (в прошлом году подготовили половину «кольца», отремонтировав улицы Деревенская переправа и Саляма.

В Дёмском районе завершат ремонт ул. Новороссийской, начатый в прошлом году.

Устранение колейности запланировано на центральных артериях города, в том числе на участках проспектов Октября и С. Юлаева, улицах Жукова и Цюрупы.

Будут строиться три новые улицы: Архитектора Рехмукова (0,4 км) и Мусы Гареева (0,5 км) обрамят Дворец борьбы, ул. Ивана Спатара (1,6 км) протянется от окраины Дёмского района к пригороду.

В текущем году запланировано начать реконструкцию ул. Галле на участке от Комсомольской до С. Юлаева, а также начать капитальный ремонт Шакшинского моста — как писал «Башинформ», сооружение грозит стать аварийным.

Перспективные проекты

По заказу городских властей продолжается разработка новых транспортных артерий Уфы. Разгрузить северную часть города призвано продолжение проспекта Салавата Юлаева от ул. Ватутина через ул. Адмирала Макарова до Интернациональной. Протяженность этой дороги составит 5,3 км. Проектировщикам поручено предусмотреть двухуровневые развязки на пересечении с улицами Ватутина, Уфимским шоссе, Трамвайной и Интернациональной.

Также в стадии проектирования — мосты через реки Белую и Дему с примыканием к оренбургской трассе.

Начато проектирование Южного обхода Уфы через Кузнецовский затон и Цветы Башкирии. Здесь будет:

- реконструкция ул. Бородинской,

- строительство моста через реку Белую протяженностью 630 м,

- реконструкция транспортной развязки на дороге Уфа — Аэропорт,

- строительство дороги в обход микрорайона Цветы Башкирии протяженностью 5 км с развязкой на дороге Уфа — Аэропорт.

Получить положительное заключение госэкспертизы проекта Южного обхода запланировано в декабре 2023 года.