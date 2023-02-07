Глава минтруда Башкирии показала проект строящегося пансионата для пожилых на 50 мест в Уфе

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова показала проект строящегося пансионата для пожилых на 50 мест в Уфе. Новый корпус строится на территории геронтологического центра «Именлек» на федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Общая стоимость строительства объекта составляет более 382 млн рублей.

«Социальный объект — это прекрасный подарок к юбилею города. Благодаря своей оригинальной архитектуре он будет украшением части ул. Р. Зорге. Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше — словом, всё, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил и наслаждался жизнью», — написала Ленара Иванова на своей странице в соцсетях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что министерством семьи, труда и соцзащиты населения РБ подписано концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата на 36 койко-мест в селе Канлы Кушнаренковского района.