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Вчера, 13:31

В Башкирии в 2023 и 2024 годах откроются семь спортивных площадок ГТО

телеграм-канал минспорта Башкирии
Фото:телеграм-канал минспорта Башкирии

В 2023 и 2024 годах в семи районах Башкирии откроются малые спортивные площадки ГТО, сообщили в министерстве спорта республики. Сельчане получат возможность заниматься физкультурой и спортом в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт — норма жизни».

В настоящее время такие спортплощадки уже открыты в Аургазинском, Бирском, Давлекановском, Зилаирском, Мечетлинском, Мишкинском и Уфимском районах.

Проект, направленный для активного образа жизни сельского населения, реализуется в Башкирии с 2019 года. Для создания таких площадок на принципах софинансирования предоставляются субсидии на приобретение и поставку спортивно-технологического оборудования. В первый год было приобретено оборудование для 24 муниципалитетов, в 2020 году — для 13, в 2021 году — для пяти. Таким образом, площадки установлены уже в 49 районах и городах Башкирии, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

Добавим, в октябре прошлого года в Аургазинском районе вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов сам проверил надёжность и удобство спортивного оборудования ГТО.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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