В 755 ФАПах Башкирии можно открыть больничный лист - глава минздрава

В 755 ФАПах Башкирии уже можно открыть и закрыть больничный лист, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, еще в 847 ФАПах, подключенных к интернету и государственной информационной системе здравоохранения Башкирии, сейчас идет дооснащение фельдшеров электронной цифровой подписью. Иначе говоря, в ближайшей перспективе, возможно даже уже в 2023 году, в этих ФАПах также можно будет открыть листок нетрудоспособности, не выезжая для этого из родного села или деревни в районный центр.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 2081 фельдшерско-акушерский пункт, в которых можно получить первичную медико-санитарную помощь.

Как подчеркнул глава минздрава Башкирии, в республике ведется планомерная работа по строительству и установке быстровозводимых модульных ФАПов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек для замены аварийных зданий, а также для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям.

«С 2019 по 2022 год в республике построены 285 новых ФАПов. С 2023 по 2025 год запланировано модернизировать еще 286 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году планируется замена 75 ФАПов, - констатировал Рахматуллин. - Контрольная точка регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году по вводу в эксплуатацию и лицензированию ФАПов достигнута».

Не менее важно и то, что благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерские пункты оснащаются всем необходимым медоборудованием. Так, за последние два года в ФАПы Башкирии поставлены 5 593 единицы медицинских изделий. На 2023 год запланирована закупка еще 4233 единиц медицинских изделий, добавил министр здравоохранения региона.

«Мне бы хотелось, чтобы до 2024 года включительно мы минимизировали количество аварийных, ветхих ФАПов. Многое уже сделано, но нужно поработать еще. ФАПам следует уделять самое серьезное внимание», - заявил Глава Башкирии Радий Хабиров после доклада министра здравоохранения.

Как сообщал 3 февраля «Башинформ», в селе Семено-Макарово Ермекеевского района Радий Хабиров посетил новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся 30 декабря прошлого года. Он был возведен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства составила почти 3 млн рублей.

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.