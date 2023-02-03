Сельский фельдшер рассказала Главе Башкирии, как работается в глубинке

Сегодня в селе Семено-Макарово Ермекеевского района Радий Хабиров посетил новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся 30 декабря прошлого года. Он был возведен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства составила почти 3 миллиона рублей. Для благоустройства прилегающей территории компанией «Северная Нива Башкирия» была оказана спонсорская помощь в размере 160 тысяч рублей.

Главный врач Ермекеевской ЦРБ Рамиль Гизтдинов рассказал Главе региона, что на сегодняшний день в районе действует 28 ФАПов. Пять являются новыми, из них три капитальные, построены из кирпича.

ФАП в Семено-Макарово соответствует современным требованиям. В нем имеются кабинет приема, процедурная, место для ожидания, комната персонала, комната хранения лекарственных препаратов и санузел, проведены все необходимые коммуникации.

Ранее ФАП располагался в приспособленном здание внутри школы и находился на горе, что было очень неудобно для жителей, особенно преклонного возраста.