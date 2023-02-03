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3 Февраля , 09:02

Объем гарантийной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Башкирии в 2022 году вырос на 21,8%

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Гарантийный фонд Башкортостана в 2022 году предоставил поручительства на 1 млрд 581 млн рублей, что на 21,8% больше, чем в годом ранее.  Это позволило привлечь на реализацию бизнес-проектов 4 млрд 292 млн рублей заёмных средств. Поддержкой Гарантийного фонда воспользовались 166 субъектов малого и среднего предпринимательства, что больше на 7% в сравнении с 2021 годомЗаключено 195 договоров поручительства, что также на 6,6% превышает показатель предыдущего года, сообщили «Башинформу» в пресс-службе правительства РБ.

Государственная поддержка оказана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В прошлом году более чем в два раза увеличена гарантийная поддержка сельхозпроизводителей. 413 млн рублей поддержки, что на 41% больше, чем в 2021 году, получили промышленные предприятия региона. Кредиты направлены на расширение производства, закупку оборудования и прочее. Например, Региональный гарантийный фонд предоставил поручительство компании «Алтын Солок» в размере 10,5 млн рублей, что позволило привлечь заёмные средства в размере 15 млн рублей Фонда развития промышленности РБ под 1% годовых на пять лет для реализации проекта по развитию производства продукции пчеловодства и биологически активных добавок.

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