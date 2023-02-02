Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.35
+0.18
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
Вчера, 14:49

В Салаватском районе благодаря нацпроекту построили спортивный парк

минЖКХ РБ
Фото:минЖКХ РБ

В микрорайоне Юго-Восточный райцентра Малояз в минувшем году появился детский спортивный парк. Его построили на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитет вошел в нее благодаря активности жителей — проект парка был поддержан 376 голосами и вошел в число победителей, напомнили в минЖКХ РБ. Жители также принимали участие в разработке концепции парка. Стоимость объекта составила 14,34 млн руб.

Теперь на месте бывшего пустыря благоустроена территория, поставлены игровые и спортивные комплексы, оборудованы несколько спортплощадок.

Как сообщал «Башинформ», всего в 2022 году в городах и селах региона по нацпроекту благоустроили 126 общественных территорий.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика