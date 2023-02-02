В Салаватском районе благодаря нацпроекту построили спортивный парк

В микрорайоне Юго-Восточный райцентра Малояз в минувшем году появился детский спортивный парк. Его построили на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитет вошел в нее благодаря активности жителей — проект парка был поддержан 376 голосами и вошел в число победителей, напомнили в минЖКХ РБ. Жители также принимали участие в разработке концепции парка. Стоимость объекта составила 14,34 млн руб.

Теперь на месте бывшего пустыря благоустроена территория, поставлены игровые и спортивные комплексы, оборудованы несколько спортплощадок.

Как сообщал «Башинформ», всего в 2022 году в городах и селах региона по нацпроекту благоустроили 126 общественных территорий.