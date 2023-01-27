В одном из районов Башкирии открылись сразу два ФАПа

В селе Волостновка и деревне Багдашкино Кугарчинского района Башкирии заработали сразу два модульных ФАПа благодаря программе по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Появление новых фельдшерско-акушерских пунктов повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи в этих населенных пунктах, позволит проводить диспансеризацию и профосмотры», — подчеркнули в минздраве.

Оба ФАПа оснащены по современным стандартам оказания медицинской помощи. В каждом из них имеется процедурный и смотровой кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов.

«Открытие сразу двух ФАПов — новый, значимый этап в развитии здравоохранения нашего района. Это итог кропотливого труда большого числа людей», — заявил главный врач Мраковской ЦРБ Наиль Абдуллин.

Старый ФАП в Багдашкино построили в 1992 году. В 2016-м здание признали аварийным. Сейчас на его месте появилось новое. Прием здесь будет вести фельдшер Вазира Кутлугильдина, имеющая 37-летний опыт работы. А на прием к ней смогут прийти 119 жителей, 15 из которых — дети.

Фельдшерско-акушерский пункт в Волостновке ранее был расположен в здании администрации сельсовета, построенном в 1982 году. Новый ФАП будет обслуживать взрослое и детское население — в общей сложности 354 человека. Прием здесь будет вести молодой специалист Максим Исхаков, принятый на работу по программе «Земский фельдшер».

«В 2021 году окончил медицинский колледж и сразу решил, что поеду работать в родной район. В соседнем селе у меня живут родственники, а сам я решил поселиться в Волостновке. На деньги, полученные по госпрограмме, купил дом и переехал в него с женой и сыном. Каждое утро радуюсь, что иду на работу в новый ФАП. Раньше это было старое здание, в котором также располагались банк, почта и магазин. Не было даже отдельного входа. Теперь это современное отдельное помещение, и, что особенно важно, мы можем здесь вести прием детей до года. Раньше это было невозможно из-за температурного режима», — рассказал молодой фельдшер Максим Исхаков.

Как сообщал ранее «Башинформ», благодаря национальному проекту «Здравоохранение» аналогичные ФАПы заработали также в Аскинском и Стерлибашевском районах Башкирии. Так, только в прошлом году в регионе возвели 55 модульных и восемь капитальных ФАПов. В планах на 2023 год — установить еще 75 фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина. В этот проект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные медицинские исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг», информировал «Башинформ».