Нацпроект «Здравоохранение»: в Аскинском районе Башкирии открылся новый ФАП

В селе Ключи Аскинского района Башкирии открылся модульный ФАП, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Прежнее здание местного фельдшерско-акушерского пункта в Ключах построили еще в 1960-х годах. Оно не соответствовало необходимым требованиям, было аварийным, подчеркнули в районной администрации.

«Для жителей любой деревни значение ФАПа огромно, поскольку именно от его работы зависит, смогут ли медики своевременно оказать качественную медицинскую помощь», — заявил глава администрации Аскинского района Башкирии Динис Юсупов.

Как отметила фельдшер Илюса Нургалиева, за плечами которой более 30 лет медицинского стажа, контраст между старым и новым ФАПом разительный. Если раньше ей приходилось топить печь, приносить и выносить воду, то теперь этого больше делать не нужно. В новом помещении ФАПа — электрическое отопление, подведена вода, имеется канализация. И самое главное — предусмотрено все необходимое для оказания качественной медицинской помощи.

Обслуживать новый ФАП в селе Ключи будет 133 человека, из которых 29 — дети.

«За последние годы в нашем районе новые ФАПы построены также в селах Кубиязы и Кигазы, деревнях Чишма-Уракаево, Уршады, Султанай, Мута-Елга. В планах — строительство врачебной амбулатории в селе Старые Казанчи», — добавили в администрации Аскинского района.

Строить ФАПы в Башкортостане помогает нацпроект «Здравоохранение». В 2022 году возвели 55 модульных и восемь капитальных пунктов. В планах 2023 года — установить ещё 75 фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщал накануне «Башинформ», ранее в Стерлибашевском районе Башкирии открыли сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта также благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Так, только в прошлом году в регионе возвели 55 модульных и восемь капитальных ФАПов. В планах на 2023 год — установить еще 75 фельдшерско-акушерских пунктов.