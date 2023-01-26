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Вчера, 12:12

В Башкирии сельхозкооператив увеличил производство благодаря гранту

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сельхозкооператив «Урарту» Мечетлинского района Башкирии увеличил производство молочной продукции благодаря полученному гранту, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Основное направление деятельности СПоК — переработка молока и производство молочной продукции. Сырое молоко закупают в Мечетлинском и Белокатайском районах республики.

В 2018 году сельхозкооператив выиграл грант по программе развития материально-технической базы СПоК в размере 28,2 млн рублей. Это позволило дополнительно приобрести технику и оборудование, в результате — увеличить объемы готовой продукции. Общая сумма инвестиций составила 46 млн рублей, 18 млн из которых были вложены членами кооператива за счет собственных и заемных средств.

«На средства гранта приобрели молоковоз и автофургон-рефрижератор, спецавтотранспорт, молочный охладитель на 3, 5 и 8 тонн молока, современное молокоперерабатывающее и сыродельное оборудования, линии розлива кисломолочных продуктов. Кроме того, сделали пристрой к основному производственному цеху, оборудовали две холодильные камеры с разным температурным режимом, — рассказал руководитель кооператива Гагик Аветян. — Также запустили производство двух молочных напитков, начали производить твердые сыры. Сейчас завершаем глубокую модернизацию производственных мощностей. Несомненно, все это облегчило нашу работу, механизировало ручной труд и минимизировало возможные потери молока».

Всего в республике зарегистрированы сейчас около 400 сельхозкооперативов. Из них 107 занимаются переработкой молочного сырья и реализацией сырого молока, добавили в минсельхозе Башкирии и напомнили, что в рамках нацпроекта по поддержке МСП действует региональная программа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Как сообщал ранее «Башинформ», сельхозкооператив «Тульгуз» Аскинского района презентовал новые молокоперерабатывающий и мясные цеха, и свою первую торговую точку — в райцентре. На сегодняшний день, это самый большой сельскохозяйственный потребительский кооператив в Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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