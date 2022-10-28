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28 Октября , 13:15

В Верхних Татышлах благоустроили пруд благодаря путинскому нацпроекту

пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии
Фото:пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

В Верхних Татышлах Татышлинского района Башкирии торжественно открыли пруд на реке Бармыш, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Как сообщал «Башинформ», работы по благоустройству велись благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на протяжении двух лет.

«Отрадно, что эта общественная территория теперь преобразилась, став одной из красивых достопримечательностей Татышлинского района», — подчеркнули в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Сейчас на территории пруда по всему периметру выложены тротуарные плитки с бордюрами, установлены уличные светильники, скамейки, построена площадка для стоянки машин, оборудованы детская и спортивная площадки, установлены беседки, обустроена пляжная зона с пирсом, раздевалкой и наблюдательным пунктом, установлены видеокамеры и т. д. 

Кроме того, впервые в истории этого района республики в центре пруда смонтирован плавающий динамический фонтан с подсветкой.

«История пруда на реке Бармыш насчитывает более полувека. Впервые его обустройством занялись из-за принятия противопожарных мер для устройства пожарного пирса в Верхних Татышлах. С этого момента и по сей день райцентровский пруд стал излюбленным местом для татышлинцев. Зимние катания на коньках, зрелищные игры в хоккей с шайбой, новогодняя ёлка посреди пруда, летние рыбалки и просто место отдыха побудили в нас идею по обновлению территории пруда. Результат превзошел все ожидания», — рассказал глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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