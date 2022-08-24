Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», Татышлинская ЦРБ получила шесть современных электрокардиографов, сообщили в муниципалитете.

Телемедицинский электрокардиограф (кардиологический регистратор) может передавать ЭКГ-исследования дистанционно, по электронной почте. С помощью теле-ЭКГ можно снимать кардиограмму прямо в машине «скорой помощи» и отправлять ее для консультации специалистам. Это помогает ускорить оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему опасных состояний. Кроме того, можно хранить и просматривать цифровые записи электрокардиографий в базе данных «пациенты — исследования».

Новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Поэтому их смогут использовать как врачи поликлиник, так и медики в стационарах.

«Обеспечение больниц современным оборудованием крайне важно для нас и наших пациентов. Теперь качество диагностики и лечения больных будет еще лучше», — заявил главный врач Татышлинской ЦРБ Ильгиз Шангареев.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.