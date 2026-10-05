В Уфе за месяц появились 15 пар двойняшек

В Республиканском перинатальном центре в Уфе в сентябре появились на свет 15 пар двойняшек. Из них восемь пар девочек, две – мальчиков и пять «королевских двоен» (мальчик и девочка). Такие данные привели в пресс-службе медучреждения.
Всего за месяц в РКПЦ родилось 1104 малыша — девочек и мальчиков почти поровну. Самая маленькая кроха была весом 675 г и ростом 26 см, а «рекордсменом» стал новорожденный с весом 5040 г и ростом 57 см.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в городском перинатальном центре выходили 490-граммовую девочку.
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