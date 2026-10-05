В Башкирии состояние пострадавшей от нападения девушки остается тяжелым

Врачи республиканской детской больницы продолжают бороться за жизнь девушки-подростка, пострадавшей от нападения в Сибае. Ее состояние все еще оценивается как стабильно тяжёлое, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил он.

Напомним, вечером 28 сентября в одной из квартир в Сибае произошел пожар. Из жилища с ножевыми ранениями удалось спастись девушке-подростку, которая пришла к молодому человеку на свидание. Во время ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело 19-летнего парня, который, по предварительным данным, напал на подругу, а затем поджег квартиру. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.