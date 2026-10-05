В Башкирии состояние пострадавшей от нападения девушки остается тяжелым

Врачи республиканской детской больницы продолжают бороться за жизнь девушки-подростка, пострадавшей от нападения в Сибае. Ее состояние все еще оценивается как стабильно тяжёлое, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил он.
Напомним, вечером 28 сентября в одной из квартир в Сибае произошел пожар. Из жилища с ножевыми ранениями удалось спастись девушке-подростку, которая пришла к молодому человеку на свидание. Во время ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело 19-летнего парня, который, по предварительным данным, напал на подругу, а затем поджег квартиру. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.