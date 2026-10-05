Пострадавшей при пожаре в торговом центре в Башкирии стало лучше

Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке пока также находится в тяжёлом состоянии, но врачи отметили положительную динамику. Она продолжает лечение в ожоговом центре ГКБ №18 в Уфе, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что четверых пострадавших выписали из медучреждений на прошлой неделе. Они проходили лечение в больнице № 1 Стерлитамака, РДКБ и РКБ им. Г. Г. Куватова в Уфе.
Сам пожар произошел 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической, 70. Трагедия унесла жизни четырех человек, среди которых оказались три сестры и сотрудница завода.
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