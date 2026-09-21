Нижегородцы потратили 126 млн рублей на лекарства от проблем с эрекцией

Данные приводит pravda-nn.ru. В натуральном выражении объем рынка лекарств для лечения проблем эректильной дисфункции увеличился на 2% и составил 177,7 тысячи упаковок.

При этом среднедушевое потребление в регионе — 58 упаковок на 1 тыс. жителей, что ниже среднероссийского уровня, но на 2% больше, чем в 2025-м.

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