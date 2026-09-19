Врач из Уфы назвала главные органы-мишени алкоголя для рака

Алкоголь вызывает онкологию и это подтвержденный факт еще с 1990-х годов. Как объяснила агентству «Башинформ» главный внештатный психиатр-нарколог минздрава республики Татьяна Старостина, спиртосодержащая продукция классифицируется как канцероген группы 1, то есть с достаточно высокой степенью доказанности от Международного агентства по изучению рака.
«Алкоголь вызывает достаточно большое количество раковых заболеваний. Сюда входят злокачественные новообразования полости рта и гортани, пищевода, печени, толстой прямой кишки, молочной, поджелудочной, предстательной желез. То есть это органы, которые являются мишенями для алкоголя. И стоит помнить, что риск возникает после употребления любого количества спиртосодержащей продукции», — отметила собеседник агентства.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 740 тысяч новых случаев рака в год во всем мире, что составляет около 4% от общего числа выявляемых онкозаболеваний, возникают из-за употребления алкоголя.
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