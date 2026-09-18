Медик из Башкирии спасла в небе мужчину

На рейсе по маршруту Уфа — Сочи одному из пассажиров, 1963 года рождения, внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознание, покрылся холодным потом. Экипаж незамедлительно обратился к пассажирам с вопросом: есть ли на борту медицинские работники? На этот призыв без колебаний откликнулась Лиана Искандаровна.

В момент осмотра состояние пациента было тяжелым: он находился в оглушении, артериальное давление упало до критических 77/40 мм рт. ст., он не реагировал на вопросы. Экипаж, оценивая ситуацию, предложил рассмотреть вопрос об экстренной посадке.

Но Лиана Искандаровна, профессионально оценив состояние больного, приняла волевое и правильное решение: «Постараюсь состояние стабилизировать, посадки пока не нужно, по прибытии пусть встречает скорая помощь в Сочи».

Выяснив из анамнеза, что у пациента три месяца назад была коронарография, врач незамедлительно начала оказывать помощь. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, благодаря ее четким и грамотным действиям, с использованием необходимых препаратов из бортовой аптечки, состояние мужчины начало стабилизироваться. Давление поднялось до 100/55 мм рт. ст., пациент пришел в сознание и начал отвечать на вопросы. Все оставшееся до посадки время Лиана Искандаровна находилась рядом с больным, постоянно контролируя его состояние.

По прибытии в аэропорт Сочи пациент был передан местным медикам.

«Этот случай — еще одно подтверждение высочайшей квалификации и самоотверженности врачей нашей республики. Благодаря профессионализму и человечности Лианы Гиниатуллиной жизнь пассажира была спасена, а сам рейс завершен без экстренных посадок», — подчеркнул министр.