В Тюменской области прооперировали девочку с двойной селезенкой

Школьница с жалобами на боли в животе поступила в областную больницу № 3 Тобольска. Диагностика выявила у нее редкую аномалию — добавочную селезенку.

Как сообщает tmn.aif.ru, девочке провели срочную операцию, удалив патологическое образование. Известно, что сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает и жительница идет на поправку.

Ранее в Уфе врачи кардиоцентра не дали разорваться тромбу в легких.