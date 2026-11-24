По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне вечером на улице Худайбердина в Янауле 28-летний водитель за рулем «Киа К5» совершил наезд на 60-летнего пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как от удара женщину подбросило вверх на несколько метров. В ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Башкирии подросток выбежал на дорогу и угодил под колеса.
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