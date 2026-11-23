БПЛА сегодня атаковали юго-восток Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на слова руководителя пресс-службы раиса республики Лилии Галимовой.

По оперативным данным, целью стали резервуары для хранения нефти около Альметьевска. Продолжительный налет БПЛА повредил несколько объектов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в небе над Башкирией сбили БПЛА.