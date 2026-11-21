Злоумышленник убедил мужчину, что тот «совершает преступление» и обязан сотрудничать.

На следующий день после сообщения о блокировке карты и приложения с жертвой связался «куратор», убедивший снять все сбережения и передать их для «обмена на средства Центробанка».

Мужчина закрыл счета, обналичил более 2,5 млн рублей и передал деньги трем курьерам. Осознав обман после удаления всей переписки, он обратился в полицию