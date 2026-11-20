По информации объединённой пресс-службы судов Башкирии, владельцу стерлитамакского ТСК «Солнечный» продлили содержание под стражей до 22 декабря. Мужчина обвиняется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более человек» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке произошёл 22 сентября, в нём погибли четыре женщины, три из них – сёстры.